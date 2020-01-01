Лестер - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Лестер примет Манчестер Юнайтед в заключительном туре чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В рамках 38-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле примет Манчестер Юнайтед. Поединок состоится на стадионе Кинг Пауэр.

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи являются подопечные Оле-Гуннара Сульшера. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу “лис“ с коэффициентом 3.20, в то время как триумф гостей оценили в 2.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Лестера - 3.00, победа Манчестер Юнайтед - 2.60, ничья - 4.00.

Матч Лестер - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени.