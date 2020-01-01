Вест Хэм хочет избавиться от Ярмоленко

За вырученные деньги "молотобойцы" планируют купить другого футболиста.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес хочет выставить на трансфер трех игроков. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что специалист желает избавиться от Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона и Альбиана Айети, чтобы снизить средний возраст футболистов команды.

Вырученные деньги клуб хочет потратить на трансфер форварда Брентфорда Саида Бенрахма, которого оценивают на 40 миллионов евро. На него также претендуют Челси, Лестер и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в поединке против МЮ.