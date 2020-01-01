Ван Дейк: Мы провели выдающийся сезон, наше чемпионство - заслуженное

Нидерландец отметил, что в следующем сезоне его команда постарается защитить титул.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал досрочную победу команды в Премьер-лиге.

Читай также: Ван Дейк: Обычный ребенок из Бреды выиграл АПЛ

“Мы знали, что после рестарта сезона нам нужно будет набрать шесть очков, чтобы стать чемпионами. Конечно, это засело у нас в головах. Победа Челси над Сити облегчила нашу задачу.

Несколько матчей мы сыграли хуже, чем могли, но не стоит концентрироваться на этом.

Мы провели выдающийся сезон, в котором только дважды потерпели поражение. Никто не может ничего сказать по поводу нашего чемпионства, потому что наш титул - заслуженный.

За семь матчей до конца сезона - такого не было никогда. Мы оторвались на милю. В следующем сезоне мы постараемся защитить титул“, - цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, после матча с Челси на Энфилде состоялась церемония награждения Ливерпуля. Вашему вниманию яркие фото этого события.