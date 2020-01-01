Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: Мы провели выдающийся сезон, наше чемпионство - заслуженное

Комментариев: 0
Нидерландец отметил, что в следующем сезоне его команда постарается защитить титул.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал досрочную победу команды в Премьер-лиге.

Читай также: Ван Дейк: Обычный ребенок из Бреды выиграл АПЛ

“Мы знали, что после рестарта сезона нам нужно будет набрать шесть очков, чтобы стать чемпионами. Конечно, это засело у нас в головах. Победа Челси над Сити облегчила нашу задачу.

Несколько матчей мы сыграли хуже, чем могли, но не стоит концентрироваться на этом.

Мы провели выдающийся сезон, в котором только дважды потерпели поражение. Никто не может ничего сказать по поводу нашего чемпионства, потому что наш титул - заслуженный.

За семь матчей до конца сезона - такого не было никогда. Мы оторвались на милю. В следующем сезоне мы постараемся защитить титул“, - цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, после матча с Челси на Энфилде состоялась церемония награждения Ливерпуля. Вашему вниманию яркие фото этого события.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь