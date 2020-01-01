Лэмпард - Клоппу: Да пошел ты!

Между тренерами произошел скандал.

В рамках центрального поединка 37-го тура АПЛ Ливерпуль в насыщенном матче обыграл Челси (5:3).

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Во время встречи произошел конфликт между главным тренерами команд Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом. В одном из игровых эпизодов футболист лондонского клуба Матео Ковачич сфолил против нападающего “мерсисайдцев“ Садио Мане. Лэмпард стал утверждать резервному арбитру, что нарушения не было.

В спор включился тренерский штаб Ливерпуля, который отстаивал другую точку зрения. Наставник “синих“ подошел к тренерской скамье “красных“, чтобы выразить свое недовольство.

“Какой фол? Там не было фола!“, - заявил Лэмпард. Клопп попросил Фрэнка успокоиться, но тот разозлился еще больше.“Я тебя вообще не спрашивал, заткнись!“.

После этого Юрген позвал Лэмпарда, но в ответ услышал грубость: “Да пошел ты! Отвали от меня“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Челси.

Напомним, что Ливерпулю вручили чемпионский титул АПЛ.