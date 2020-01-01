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"Исторический момент": Гвардиола - о выходе Лидса в АПЛ

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Испанец оценил важность наставника команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о выходе Лидса в АПЛ.

Испанец отметил влияние наставника команды Марсело Бьелсы на успешное завершение сезона.

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“Нет другого такого тренера, который может играть так, как играет он. Никто не может подражать ему, даже не пытайтесь. Для английского футбола будет прекрасно, что он вышел в АПЛ.

Мне хотелось бы поздравить не только Марсело Бьелсу, а всю команду Лидс. Это исторический клуб, который возвращается спустя 16 лет. Будет здорово провести с ними поединок.

Они проделали невероятную работу. Было психологически непросто после прошлого сезона, когда им немного не хватило для выхода в АПЛ. Но они сделали это спустя год - и это подтверждает, насколько они стабильны и насколько сложно выигрывать Чемпионшип и выходить в АПЛ“, - заявил Гвардиола в интервью Football Daily.

Напомним, что Лидс стал победителем Чемпионшипа.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, Лидс, чемпионат Англии, футбол
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