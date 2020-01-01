"Исторический момент": Гвардиола - о выходе Лидса в АПЛ

Испанец оценил важность наставника команды.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о выходе Лидса в АПЛ.

Испанец отметил влияние наставника команды Марсело Бьелсы на успешное завершение сезона.

Читай также: Одну из улиц Лидса переименовали в честь Бьелсы

“Нет другого такого тренера, который может играть так, как играет он. Никто не может подражать ему, даже не пытайтесь. Для английского футбола будет прекрасно, что он вышел в АПЛ.

Мне хотелось бы поздравить не только Марсело Бьелсу, а всю команду Лидс. Это исторический клуб, который возвращается спустя 16 лет. Будет здорово провести с ними поединок.

Они проделали невероятную работу. Было психологически непросто после прошлого сезона, когда им немного не хватило для выхода в АПЛ. Но они сделали это спустя год - и это подтверждает, насколько они стабильны и насколько сложно выигрывать Чемпионшип и выходить в АПЛ“, - заявил Гвардиола в интервью Football Daily.

Напомним, что Лидс стал победителем Чемпионшипа.