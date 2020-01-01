Арсенал установил антирекорд в АПЛ

"Канониры" завершат сезон с наименьшим количеством очков за последние 25 лет.

Лондонский Арсенал установил собственный антирекорд в чемпионате Англии.

За два тура до окончания сезона подопечные Артеты набрали 53 очка. Если Арсеналу удастся выиграть в оставшихся двух матчах, то команда наберет 59 очков. Этот показатель станет наименьшим за последние 25 лет.

Под руководством Арсена Венгера, который проработал в команде 22 года, “канониры“ ни разу не набирали меньше 63-х очков. А после него команда тренировался с Унаи Эмери.

Сейчас Арсенал занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что “пушкари“ вышли в финал Кубка Англии, обыграв Манчестер Сити.