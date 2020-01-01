Тоттенхэм - Лестер 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Шпоры" уверенно обыграли соперника на домашнем поле.

Тоттенхэм - Лестер: видео голов и обзор матча Getty Images

Тоттенхэм одержал крупную победу над Лестером в рамках 37 тура чемпионата Англии. Дубль на счету Кейна, автогол в свой пассив записал Джастин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Лестер:

Тоттенхэм - Лестер 3:0

Голы: Джастин, 6 (в свои ворота), Кейн, 37, 40

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис - Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Чельсо (Ламела, 77) - Лукас (Бергвейн, 77), Кейн, Сон (Фернандеш, 89)

Лестер: Шмейхель - Беннет (Грей, 46), Морган, Эванс - Джастин, Ндиди (Менди, 70), Тилеманс (Прат, 70), Томас - Перес (Ихеаначо, 59), Варди, Барнс (Херст, 83)

Предупреждения: Лукас, Санчес - Эванс