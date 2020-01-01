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Манчестер Юнайтед - Челси 1:3 видео голов и обзор полуфинала Кубка Англии

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"Синие" пробились в финал турнира.

Манчестер Юнайтед - Челси: видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед - Челси: видео голов и обзор матча
Getty Images

Челси обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в финал Кубка Англии. 

Перед перерывом счет в матче открыл Оливье Жиру. Во втором тайме точный удар Мейсона Маунта и автогол Гарри Магуайра довели счет до крупного.

На 85-й минуте встречи Бруну Фернандеш отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Челси:

Манчестер Юнайтед - Челси 1:3

Голы: Фернандеш, 85 (пен.) - Жиру, 45+11, Маунт, 47, Магуайр (АГ), 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Байи (Марсиаль, 45+1), Магуайр, Линделеф, Уильямс - Матич, Фред (Погба, 56), Фернандеш - Джеймс (Гринвуд, 56), Рэшфорд (Игало, 78).

Челси: Кабальеро - Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо - Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 86) - Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жиру (Абрахам, 80), Маунт (Педро, 90+1).

Предупреждения: Погба

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Теги: футбол, Челси, Манчестер Юнайтед, видео голов, обзор матча, Кубок Англии
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