Челси победил Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка Англии

Команда Лэмпарда отпраздновала уверенную победу в полуфинале Кубка Англии.

Челси пробился в финал Кубка Англии, обыграв на Уэмбли Манчестер Юнайтед со счетом 3:1.

Первый тайм получился очень осторожным со стороны обеих команд, хотя активнее все же выглядели игроки Челси, но к моментам это не приводило.

И все же, на перерыв команды ушли с преимуществом Челси. На 11-й компенсированной минуте к первому тайму Аспиликуэта прострелил справа в штрафную, и Жиру внешней стороной стопы переправил мяч в створ. Де Хеа, казалось, ловил круглого, но грубо ошибся и пропустил его в ворота.

Так много компенсированного времени было из-за травмы Байи, который столкнулся головой с Мартиалем и после нескольких минут помощи его унесли на носилках в шейном корсете и в кислородной маске.

Только стартовал второй тайм, как Маунт сильно пробил с дальней дистанции, а Де Хеа снова намудрил при ловле снаряда и своими же руками сопроводил его в сетку.

На 70-й минуте счет стал крупным. Алонсо прострелил на ближнюю штангу, где Магуайр опередил Рюдигера и отправил мяч в свои ворота.

В оставшееся время Юнайтед сподобился на гол престижа. На 85-й минуте Марсиаль был сбит в чужой штрафной Халсоном-Одои, а Бруно Фернандеш точно исполнил 11-метровый.

В финале Кубка Англии 1 августа Челси сыграет с Арсеналом, который в полуфинале выбил Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед — Челси 1:3

Голы: Бруну Фернандеш, 85 (пен.) — Жиру, 45+11, Маунт, 47, Магуайр (АГ), 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Байи (Мартиаль, 45+1), Магуайр, Линделеф, Уильямс — Матич, Фред (Погба, 56), Бруну Фернандеш — Дэниел Джеймс (Гринвуд, 56), Рашфорд (Игало, 78).

Челси: Кабальеро — Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 86) — Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жиру (Абрахам, 80), Маунт (Педро, 90+1).

Предупреждения: Погба