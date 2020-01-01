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Дубль Кейна помог Тоттенхэму обыграть Лестер

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"Шпоры" одержали уверенную домашнюю победу.
Тоттенхэм обыграл Лестер
Тоттенхэм обыграл Лестер
Getty Images

Тоттенхэм одержал победу над Лестером в рамках 37 тура чемпионата Англии.

Дубль на счету Кейна, также автоголом в поединке отметился Джастин.

Тоттенхэм - Лестер 3:0
Голы: Джастин, 6 (в свои ворота), Кейн, 37, 40

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис - Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Чельсо (Ламела, 77) - Лукас (Бергвейн, 77), Кейн, Сон (Фернандеш, 89)

Лестер: Шмейхель - Беннет (Грей, 46), Морган, Эванс - Джастин, Ндиди (Менди, 70), Тилеманс (Прат, 70), Томас - Перес (Ихеаначо, 59), Варди, Барнс (Херст, 83)

Предупреждения: Лукас, Санчес - Эванс

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Лестер, чемпионат Англии, АПЛ
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