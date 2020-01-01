Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Англии

Следите за событиями матча Манчестер Юнайтед - Челси в нашей текстовой трансляции.

В воскресенье, 19 июля, Манчестер Юнайтед и Челси встретятся в матче Кубка Англии, чтобы сразиться за выход в финал турнира.

Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча МЮ - Челси будет доступна на нашем сайте в этой новости.

Команды находятся в отличной форме и ведут борьбу с Лестером за две путевки в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата Челси на один балл опережает МЮ и Лестер.

Оба команды не так давно поднимали над своей головой Кубок Англии. Челси в 2018 году в финале обыграл как раз МЮ, а “красные дьяволы“ брали Кубок в 2016 году.

На пути в полуфинал Манчестер Юнайтед выбил Вулверхэмптон, Транмер Роверс, Дерби и Норвич. У Челси путь был сложнее - пришлось обыгрывать Ноттингем Форест, Халл Сити, Ливерпуль и Лестер.

В финале 1 августа на Уэмбли победитель матча МЮ - Челси сыграет с Арсеналом, который накануне обыграл Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются манкунианцы.