Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Англии

Комментариев: 0
Следите за событиями матча Манчестер Юнайтед - Челси в нашей текстовой трансляции.
Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн-трансляция
Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн-трансляция
Getty Images

В воскресенье, 19 июля, Манчестер Юнайтед и Челси встретятся в матче Кубка Англии, чтобы сразиться за выход в финал турнира.

Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча МЮ - Челси будет доступна на нашем сайте в этой новости.

Команды находятся в отличной форме и ведут борьбу с Лестером за две путевки в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата Челси на один балл опережает МЮ и Лестер.

Оба команды не так давно поднимали над своей головой Кубок Англии. Челси в 2018 году в финале обыграл как раз МЮ, а “красные дьяволы“ брали Кубок в 2016 году.

На пути в полуфинал Манчестер Юнайтед выбил Вулверхэмптон, Транмер Роверс, Дерби и Норвич. У Челси путь был сложнее - пришлось обыгрывать Ноттингем Форест, Халл Сити, Ливерпуль и Лестер.

В финале 1 августа на Уэмбли победитель матча МЮ - Челси сыграет с Арсеналом, который накануне обыграл Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются манкунианцы.

Поделись:
Теги: футбол, Кубок Англии, Челси, онлайн трансляция, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь