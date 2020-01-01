Роджерс: Моуринью не получает должного уважения

Наставник "лис" лестно высказался в сторону своего колеги.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс высказался о наставнике Тоттенхэма Жозе Моуринью накануне матча 37 тура чемпионата Англии против “шпор“.

“Жозе - тренер мирового класса. Он показывал этот уровень ранее и продолжит показывать его в будущем. Он не получает должного уважения, часто от людей, которые не знакомы с тренерской работой. Футбол развивается, но в нем все еще остается место для разных типов футбола.

Жозе мастер в организации команд, которые непросто обыграть. Он доказал, что он успешный тренер и хочет достигнуть успеха с Тоттенхэмом. Его опыт и результаты заслуживают большего уважения“, - цитирует Роджерса Sky Sports.

Матч Тоттенхэм - Лестер состоится сегодня, 19 июля, в 18:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.