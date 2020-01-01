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Гвардиола: Лига чемпионов - последняя возможность выиграть трофей

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Испанец хочет вывести "горожан" в финал еврокубка.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение Арсеналу (0:2) в рамках полуфинала Кубка Англии.

“Мы были не готовы к этому матчу. Мы показали плохую игру. Когда ты проводишь не лучшие 90 минут в полуфинале, то поражение может случиться. Мы сыграли плохо, мы тоже люди. Арсенал играл хорошо, такое случается.

Во втором тайме мы показали более качественный футбол, чем в первом. У нас не получилось изменить подход“, - отметил наставник. 

Также Гвардиола высказался о шансах “горожан“ в Лиге чемпионов.

“У нас есть две недели на подготовку. Мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Нам нужно сохранить ритм. Это последняя возможность выиграть еще один трофей“, - заявил испанец в интервью BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол
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