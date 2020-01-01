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Арсенал - Манчестер Сити 2:0 видео голов и обзор полуфинала Кубка Англии

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"Канониры" вышли в финал турнира.

Арсенал - Манчестер Сити: видео голов и обзор
Арсенал - Манчестер Сити: видео голов и обзор
Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Англии Арсенал добыл победу над Манчестер Сити (2:0).

Подопечные Хосепа Гвардиолы имели все шансы открыть счет в начале поединка. Однако “канониры“ выждали моменты и провели контратаку, которая завершилась голом Обамеянга.

Во втором тайме команды показали равный футбол, но удача была на стороне Арсенала. “Пушкари“ удвоили преимущество на 71-й минуте благодаря голу Обамеянга.

Во втором полуфинале между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Челси.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Арсенал - Манчестер Сити 2:0
Голы: Обамеянг, 19, 71

Арсенал: Мартинес - Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни - Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз - Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87) - Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг. 

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Теги: Арсенал, Манчестер Сити, Кубок Англии, футбол, видео голов, обзор матча
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