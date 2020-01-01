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Арсенал вышел в финал Кубка Англии, обыграв Манчестер Сити

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"Канониры" будут бороться за трофей.
Арсенал вышел в финал турнира
Арсенал вышел в финал турнира
Getty Images

В рамках первого полуфинала Кубка Англии лондонский Арсенал на Уэмбли обыграл Манчестер Сити (2:0).

“Горожане“ активно начали игру, однако все изменилось, когда Обамеянг открыл счет на 19-й минуте. Форвард удачно замкнул навес от Николя Пепе.

Второй тайм также был за Манчестер Сити, однако им не удалось найти момент, который позволил бы сравнять счет. В свою очередь, Арсенал воспользовался проблемой “горожан“ в обороне и Обамеянг сумел оформить дубль.

В финале турнира Арсенал сразиться с победителем пары Челси - Манчестер Юнайтед.

Арсенал - Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг, 19, 71

Арсенал: Мартинес - Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни - Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз - Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87) - Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг

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Теги: Арсенал, Манчестер Сити, Кубок Англии, футбол
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