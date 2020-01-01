Бернли одолел Норвич, который доигрывал матч вдевятером

Норвич весь второй тайм играл вдевятером.

В матче 37-го тура чемпионата Англии Норвич на своем поле уступил Бернли со счетом 0:2.

Поединок для "канареек" выдался крайне неудачным - уже на 35-й минуте арбитр показал прямую красную карточку хавбеку Буэндии, а на 3-й добавленной к первому тайму минуте удаление заработал форвард Дрмич.

Сразу после второго удаления Бернли открыл счет - на 45+5 минуте Вуд поразил ворота соперника. Второй гол в ворота Норвича был забит во второй половине встречи - Годфри попытался выбить мяч после прострела, но срезал его в свои ворота.

Для Норвича этот матч уже ничего не решал - команда точно отправится в Чемпионшип по итогам сезона, занимая последнее место в турнирной таблице АПЛ. Бернли располагается на 9-й строчке, имея в своем активе 54 балла.

Норвич - Бернли 0:2

Голы: ... - Вуд, 45+5, Годфри, 80 (автогол).

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис - Тетти (Вранчич, 90+2), Маклин - Буэндиа, Кантвелл (Рупп, 76), Эрнандес (Айда, 86) - Дрмич.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс - Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, МакНил - Вуд (Выдра, 79), Родригес.

Удаления: Буэндия, 35, Дрмич, 45+3.