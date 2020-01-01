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Зинченко остался в запасе на полуфинал Кубка Англии против Арсенала

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Стали известны стартовые составы команд.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В полуфинале Кубка Англии встретятся Арсенал и Манчестер Сити. В преддверии поединка наставники команд огласили стартовые составы.

Так, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола принял решение оставить на скамейке запасных украинского игрока Александра Зинченко.

Стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Англии:

Арсенал: Мартинес - Мустафи, Давид Луис, Тирни - Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз - Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Мэйси, Холдинг, Папастатопулос, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нельсон, Сака.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва - Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Родри, Б. Силва, Фернандиньо, Канселу, Отаменди, Фоден.

Матч Арсенал - Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары в финале сыграет с сильнейшим в противостоянии между Манчестер Юнайтед и Челси.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может стать частью сделки Манчестер Сити с Наполи.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Арсенал, Кубок Англии, футбол, стартовые составы
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