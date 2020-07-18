Лидс стал победителем Чемпионшипа

"Павлины" в следующем сезоне будут играть в высшем дивизионе Англии.

Лидс Юнайтед досрочно оформил победу в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе Англии.

Соперник "павлинов" Брентфорд в предпоследнем туре сезона-2019/20 на выезде проиграл Сток Сити, лишившись математических шансов на то, чтобы догнать Лидс. У "пчел" в активе 81 балл, а у подопечных Бьелсы - 87 очков.

Таким образом, осечка соперника сделала Лидс Юнайтед победителем Чемпионшипа. Примечательно, что немного ранее ошибка другого конкурента, Вест Бромвича, обеспечила Лидсу выход в АПЛ.

Отметим, что Марсело Бьелса привел клуб к четвертому в истории титулу второй по силе лиги, после успехов в 1923/24 при Артуре Фэйркло, в 1963/64 при Доне Риви и 1989/90 при Ховарде Уилкинсоне.

Ранее сообщалось, что одну из улиц Лидса переименовали в честь Марсело Бьелсы.