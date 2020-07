Одну из улиц Лидса переименовали в честь Бьелсы

В честь главного тренера Лидса Марсело Бьелсы в городе Лидс переименовали одну из улиц.

Теперь улица носит название Marcelo Bielsa Way, но это временно - улица будет носить имя Бьелсы до конца июля. Такой жест придумал торговый центр Trinity Leeds, который хотел поблагодарить специалиста за то, что вывел Лидс в АПЛ

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.



‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ