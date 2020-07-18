Арсенал готов выложить 45 миллионов на юного вингера Спортинга - A Bola

"Канониры" рассчитывают усилиться перспективным футболистом.

Лондонский Арсенал проявляет интерес к вингеру португальского Спортинка Жоэлсону Фернандешу.

Как стало известно A Bola, “канониры“ готовы выплатить за 17-летнего футболиста клаусулу, которая составляет 45 миллионов евро. Спортинг не собирается отпускать игрока за меньшую сумму, ведь его контракт рассчитан еще на два года.

Также сообщается, что интерес к юному игроку также проявляют Барселона и Ювентусу, при этом самые низкие шансы на покупку у итальянского клуба.

Жоэлсон в нынешнем сезоне наиграл 36 минут в трех матчах за первую команду “львов“. В чемпионате U-23 на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на желание остаться в Арсенале.