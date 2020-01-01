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Гвардиола - о предстоящем матче с Арсеналом: Я испытываю большие проблемы в полуфиналах

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Наставник "горожан" считает Кубок страны особенным турниром.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/2 Кубка Англии против Арсенала.

“Такие матчи - это про характер, а не про тактику. Игра с Арсеналом станет хорошей проверкой. Посмотрим, готовы ли мы играть против Реала. Но сейчас нас ждет полуфинал, и на его ход повлияет большое количество факторов: концентрация, расстановка, ауты, мельчайшие детали.

Люди считают нас фаворитами из-за результатов, которые мы показали в прошлых сезонах, но я никогда не выигрывал матч из-за того, что меня считали фаворитом и никогда не проигрывал из-за того, что не был им.

В ходе своей карьеры я испытываю большие проблемы в полуфиналах. С финалами все легче. Я справляюсь с ними гораздо лучше. Я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов. Это более сложно для меня.

В Кубке участвуют сотни команд, и это делает турнир особенным. И это лишь одна игра, а не две. Традиции Кубка Англии - это прекрасно“, - цитирует наставника The Guardian.

Матч Арсенал - Манчестер Сити состоится завтра, 19 июля, в 21:45 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Кубок Англии
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