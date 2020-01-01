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Сульшер: Мы должны продолжать расти, чтобы приблизиться к Ливерпулю и Ман Сити

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Наставник "красных дьяволов" надеется, что его команда сможет обогнать соперников.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что его команде удастся побороться за победу в чемпионате Англии.

“Сейчас мы находимся в куда более лучшем положении, чем год назад, но это лишь начало. Мы должны продолжать расти, чтобы приблизиться к командам, которые опережают нас. Когда придет время, надеюсь, мы сможем их обогнать.

Две топ-команды, которые провели два невероятных сезона, Ливерпуль и Манчестер Сити - это большой вызов для нас. Мы гонимся за ними. Но мы всегда верили в команду, в наш способ работы.

Считаю, со временем мы станем еще лучше, будем прогрессировать и приблизимся к первому месту“, - цитирует специалиста Liverpool Echo.

Затвра, 19 июля, Манчестер Юнайтед встретится с Челси в рамках полуфинала Кубка Англии. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
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