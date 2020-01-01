Тоттенхэм - Лестер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Тоттенхэм примет Лестер в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 18 июля, Тоттенхэм примет Лестер в рамках 37 тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются “шпоры“.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Тоттенхэма с коэффициентом 2.30, а на триумф Лестера - с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.40.

Аналогичного мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа подопечных Моуринью- 2.25, победа гостей - 3.20, ничья - 3.40.

Начало матча запланировано 18:00 по киевскому времени.