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Манчестер Юнайтед - Челси: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Англии

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Манчестер Юнайтед сыграет с Челси в рамках 1/2 Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.
Манчестер Юнайтед - Челси: прогноз и ставки букмекеров
Манчестер Юнайтед - Челси: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 19 июля, Манчестер Юнайтед встретится с Челси в рамках полуфинала Кубка Англии. Встреча состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом противостоянии являются “красные дьяволы“.

Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Манчестер Юнайтед с коэффициентом 2.40, в то время как на “синих“ можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе William Hill: победа подопечных Сульшера - 2.35, победа Челси - 3.00, ничья - 3.30. 

Матч Манчестер Юнайтед - Челси состоится завтра, 19 июля, в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Челси, Кубок Англии, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, ставки на спорт
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