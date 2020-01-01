Арсенал - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Англии

Арсенал сыграет с Манчестер Сити в рамках 1/2 Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

Сегодня, 18 июля, Арсенал встретится с Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка Англии. Встреча состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом противостоянии являются “горожане“.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Манчестер Сити с коэффициентом 1.32, в то время как на хозяев можно поставить с коэффициентом 9.00. Ничью здесь оценили в 5.25.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа подопечных Гвардиолы - 1.30, победа команды Артеты - 9.00, ничья - 5.75.

Матч Арсенал - Манчестер Сити состоится сегодня, 18 июля, в 21:45 по киевскому времени.