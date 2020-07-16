Орье: У меня нет чувства ненависти к убийце моего брата
Защитник Тоттенхэма Серж Орье поблагодарил команду за поддержку после трагической смерти своего брата, которого застрелили во Франции.
“У меня нет чувства ненависти или мести к убийце. Я работаю в профессии, где необходимо сохранять спокойствие. Я спокоен и верю в справедливость. Конечно, я сильно опечален и продолжаю оплакивать смерть моего брата.
Брат заботился обо всех, пока меня не было. Он позаботился о моей матери, моих племянниках и племянницах. Он с удовольствием брал на себя все материальные заботы. Я очень признателен ему за все, что он сделал для моей матери.
Я хочу поблагодарить свою команду - Тоттенхэм. Игроки посвятили победу над Ньюкаслом памяти о моем брате. Я обсуждал это с тренером. Я хотел выиграть эту игру, и я сделал это. Знал, что не буду один на поле“, - приводит слова Орье La Depeche.
Ранее сообщалось, что мужчина, застреливший брата игрока Тоттенхэма, сдался французской полиции.
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