Орье: У меня нет чувства ненависти к убийце моего брата

Близкого родственника футболиста застрелили во Франции.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье поблагодарил команду за поддержку после трагической смерти своего брата, которого застрелили во Франции.

“У меня нет чувства ненависти или мести к убийце. Я работаю в профессии, где необходимо сохранять спокойствие. Я спокоен и верю в справедливость. Конечно, я сильно опечален и продолжаю оплакивать смерть моего брата.

Брат заботился обо всех, пока меня не было. Он позаботился о моей матери, моих племянниках и племянницах. Он с удовольствием брал на себя все материальные заботы. Я очень признателен ему за все, что он сделал для моей матери.

Я хочу поблагодарить свою команду - Тоттенхэм. Игроки посвятили победу над Ньюкаслом памяти о моем брате. Я обсуждал это с тренером. Я хотел выиграть эту игру, и я сделал это. Знал, что не буду один на поле“, - приводит слова Орье La Depeche.

Ранее сообщалось, что мужчина, застреливший брата игрока Тоттенхэма, сдался французской полиции.