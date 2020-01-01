Гвардиола: Уверен, что Артета вернет Арсенал в элиту

Наставник "горожан" лестно высказался в сторону своего бывшего помощника.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о работе наставника Арсенала Микеля Артеты.

“У Арсенала есть нечто особенное, Микель создал там прекрасную атмосферу. Я вижу, как они празднуют голы, как они сражаются за каждый мяч. Арсенал был одним из элитных клубов в английском футболе в течение последних 20-30 лет. Уверен, что Артета вернет их туда, где они были.

Микель справится со всеми трудностями, если клуб будет поддерживать его. Думаю, что Артета создает нечто особенное. Если Арсенал купит ему тех игроков, которые ему нужны, то в билжайшее время команда снова будет претендовать на чемпионство“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что до работы в Арсенале Микель Артета являлся помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Напомним, сегодня, 18 июля, Манчестер Сити встретится с Арсеналом в рамках полуфинала Кубка Англии. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.