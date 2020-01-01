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Вест Хэм - Уотфорд 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Молотобойцы" добыли домашнюю победу.

Вест Хэм - Уотфорд: видео голов и обзор матча
Вест Хэм - Уотфорд: видео голов и обзор матча
Getty Images

Вест Хэм обыграл Уотфорд в рамках 36 тура чемпионата Англии (3:1).

Голами отметились Антонио, Соучек и Райс. В начале второго тайма точный удар на свой счет записал нападающий гостей Дини.

Украинский полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко вышел на поле на 81-й минуте и результативными действиями не отметился.

Вашему вниманию видео голов и обзор матч Вест Хэм - Уотфорд:

Вест Хэм - Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 - Дини, 49

Вест Хэм: Фабиански - Джонсон, Диоп, Огбонна, Кресвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко, 81), Нобл, Форналс (Алле, 72) - Антонио (Бальбуэна, 90+4)

Уотфорд: Фостер - Кико, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46) - Клеверли, Хьюз - Сарр, Дукуре (Чалоба, 72), Уэлбек (Педру, 86)– Дини (Грей, 67)

Предупреждения: … - Клеверли, Хьюз.

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Теги: футбол, Вест Хэм, Уотфорд, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, АПЛ
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