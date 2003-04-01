Лидс вернулся в АПЛ спустя 16 лет

Подопечные Марсело Бьелсы будут выступать среди лучших.

В рамках 45-го тура Чемпионшипа Вест Бромвич уступил Хаддерсфилду, потеряв все шансы на досрочный выход в АПЛ.

Благодаря этому Лидс напрямую вышел в элиту Англии, где отсутствовал 16 лет с сезона-2003/04.

На данный момент подопечные Марсело Бьелсы занимают первую строчку в лиге, однако могут опуститься на вторую позицию, если проиграют оба матча, а Брентфорд добудет две победы подряд.

Напомним, что Реал стал чемпионом Испании.