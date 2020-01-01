Моуринью оценил уровень Тоттенхэма

Португалец мотивирует футболистов.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью дал оценку “шпорам“ по итогам нынешнего сезона.

“Минимум, который мы заслужили - это финишировать на позиции, которая позволит нам выступать в еврокубках. Но Тоттенхэм лучше Лиги Европы, ведь этот турнир не соответствует нашему рангу.

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Смешно говорить футболистам: “Нам нужно выиграть две игры, чтобы попасть в Лигу Европы“. Да, это продолжительный турнир, где есть хорошие команды из Лиги чемпионов, что делает ее реально сложной.

Я стараюсь мотивировать ребят, ведь наш уровень - ЛЧ. Невозможно, чтобы у Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптона или Арсенала мотивация была выше“, - цитирует португальца SkySports.

Напомним, что Тоттенхэм занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея 50 очков. “Шпоры“ отстают от шестого места, которое позволяет играть в ЛЕ, на один балл.

Ранее Моуринью прокомментировал слухи о возможной отставке.