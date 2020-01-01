Стало известно, когда болельщики в АПЛ смогут вернуться на стадионы
Осталось ждать недолго.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, когда болельщики смогут вернуться на трибуны в чемпионате Англии.
“В августе мы попробуем провести несколько крупных мероприятий в местах вроде спортивных стадионов, с прицелом на их более широкое открытие осенью.
В октябре мы намерены вернуть болельщиков на трибуны. Опять же, эти изменения следует внедрять, соблюдая протокол безопасности“, - цитирует Джонсона BBC.
Ранее Павелко сообщил, когда болельщики в Украине смогут вернуться на стадионы.
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