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"Слава Украине": Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку

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Бразилец проявил свои языковые навыки.
Фелипе Андерсон - Андрей Ярмоленко
Фелипе Андерсон - Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко активно проводит время в лондонском клубе.

Вингер решил обучить украинскому языку своего одноклубника Фелипе Андерсона.

Ярмоленко попросил бразильца сказать что-то на украинском. Андерсон не растерялся и сказал:“Доброе утро. Слава Украине“.

 

В текущем сезоне Ярмоленко провел 20 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Ярмоленко назвал ключевую проблему Вест Хэма.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Фелипе Андерсон, Вест Хэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.07.2020, 15:57
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