"Слава Украине": Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку

Бразилец проявил свои языковые навыки.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко активно проводит время в лондонском клубе.

Вингер решил обучить украинскому языку своего одноклубника Фелипе Андерсона.

Ярмоленко попросил бразильца сказать что-то на украинском. Андерсон не растерялся и сказал:“Доброе утро. Слава Украине“.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 20 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Ярмоленко назвал ключевую проблему Вест Хэма.