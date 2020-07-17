"Слава Украине": Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку
Бразилец проявил свои языковые навыки.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко активно проводит время в лондонском клубе.
Вингер решил обучить украинскому языку своего одноклубника Фелипе Андерсона.
Ярмоленко попросил бразильца сказать что-то на украинском. Андерсон не растерялся и сказал:“Доброе утро. Слава Украине“.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 20 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее Ярмоленко назвал ключевую проблему Вест Хэма.
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