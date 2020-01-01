Ливерпуль согласовал контракт с Алькантарой - Bild
Испанец в шаге от трансфера в стан "красных".
Английский Ливерпуль находится в шаге от заключения сделки с немецкой Баварии по трансферу полузащитника Тьяго Алькантары.
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Как утверждает Bild, главный тренер "красных" Юрген Клопп одобрил покупку 29-летнего футболиста. Более того, руководство клуба уже согласовало с Алькантарой условия личного контракта.
Теперь клубам предстоит договориться о сумме трансфера. Отмечается, что мюнхенцы хотят получить 40 миллионов евро, однако мерсисайдцы предлагают только 25 миллионов.
Стоит сказать, что Алькантара вплотную готовится к переезду - он уже выставил на продажу свой дом в Мюнхене.
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