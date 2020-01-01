Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" разобрались с Кристал Пэлас в выездном матче.

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: видео голов
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: видео голов
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде уверенно обыграл Кристал Пэлас (2:0), что позволяет подопечным Сульшера продолжать бороться за место в Лиге чемпионов. 

Победу “красным“ дьяволам принесли голы Маркуса Рашфорда в конце первого тайма и Антони Марсьяля во второй половине встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матче Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед:

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Рашфорд, 45+1, Мартиаль, 78.

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Митчелл, 84) - Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Миливоевич, МакКарти (Ридевальд, 83), Заа - Айю.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса - Погба, МакТоминей (Матич, 62) - Гринвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартиаль.

Предупреждения: Ван-Биссака, Магуайр. 

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь