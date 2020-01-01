Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Красные дьяволы" разобрались с Кристал Пэлас в выездном матче.

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: видео голов Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде уверенно обыграл Кристал Пэлас (2:0), что позволяет подопечным Сульшера продолжать бороться за место в Лиге чемпионов.

Победу “красным“ дьяволам принесли голы Маркуса Рашфорда в конце первого тайма и Антони Марсьяля во второй половине встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матче Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед:

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд, 45+1, Мартиаль, 78.

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Митчелл, 84) - Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Миливоевич, МакКарти (Ридевальд, 83), Заа - Айю.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса - Погба, МакТоминей (Матич, 62) - Гринвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартиаль.

Предупреждения: Ван-Биссака, Магуайр.