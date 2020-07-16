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Манчестер Сити представил новую форму на сезон-2020/21

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Зинченко принял участие в презентации экипировки.
Экипировка Манчестер Сити
Экипировка Манчестер Сити
twitter.com/mancity

Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт “горожан“, экипировка от Puma будет выполнена в традиционных голубых цветах.

twitter.com/mancity

Главным изменением формы станет появление белых линий, которые напоминают разбитое стекло.

Отметим, что в презентации формы принял участие украинский игрок “горожан“ Александр Зинченко.

скрин

Ранее Челси показал новый гостевой комплект формы на сезон-2020/21.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, экипировка, чемпионат Испании, Puma, форма, футбол
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