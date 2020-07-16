Манчестер Сити представил новую форму на сезон-2020/21
Зинченко принял участие в презентации экипировки.
Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
Как сообщает официальный сайт “горожан“, экипировка от Puma будет выполнена в традиционных голубых цветах.
Главным изменением формы станет появление белых линий, которые напоминают разбитое стекло.
From the City, by the City, for the City.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎
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🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9
Отметим, что в презентации формы принял участие украинский игрок “горожан“ Александр Зинченко.
Ранее Челси показал новый гостевой комплект формы на сезон-2020/21.
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