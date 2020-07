Манчестер Сити представил новую форму на сезон-2020/21

Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт “горожан“, экипировка от Puma будет выполнена в традиционных голубых цветах.

Главным изменением формы станет появление белых линий, которые напоминают разбитое стекло.

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎



Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc



🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9