Манчестер Сити - Борнмут 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Горожане" заработали три очка.

Манчестер Сити - Борнмут: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 36-го тура АПЛ Манчестер Сити дома разобрался с Борнмутом.

Счет в поединке открыл Давид Силва на шестой минуте. В концовке первого тайма Жезус удвоил преимущество своей команды.

Гости сумели лишь однажды поразить ворота Эдерсона. Брукс забил гол престижа на 88-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Манчестер Сити - Борнмут 2:1

Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 - Брукс, 88.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) - Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва - Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).

Борнмут: Рэмсдейл - Стэйси, Кук, Келли, Рико - Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) - Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).

Предупреждения: Гарсия - Келли.