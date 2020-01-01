Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити - Борнмут 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 0
"Горожане" заработали три очка.

Манчестер Сити - Борнмут: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Борнмут: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 36-го тура АПЛ Манчестер Сити дома разобрался с Борнмутом.

Счет в поединке открыл Давид Силва на шестой минуте. В концовке первого тайма Жезус удвоил преимущество своей команды.

Гости сумели лишь однажды поразить ворота Эдерсона. Брукс забил гол престижа на 88-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Манчестер Сити - Борнмут 2:1
Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 - Брукс, 88.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) - Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва - Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).

Борнмут: Рэмсдейл - Стэйси, Кук, Келли, Рико - Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) - Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).

Предупреждения: Гарсия - Келли.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Борнмут, АПЛ, чемпионат Англии, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь