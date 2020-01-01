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Арсенал - Ливерпуль 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Канониры" нанесли поражение "красным".

Арсенал - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Арсенал - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 36-го тура чемпионата Англии Арсенал дома минимально переиграл Ливерпуль (2:1).

Гости вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Мане. Однако хозяева собрались с силами и дважды сумели отличиться до перерыва.

Сначала Ляказетт воспользовался ошибкой ван Дейка, а затем гол в свои ворота привез Алиссон.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Арсенал - Ливерпуль 2:1
Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 - Мане, 20.

Арсенал: Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни - Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) - Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) - Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане.

Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос - Александер-Арнольд.

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Теги: Ливерпуль, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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