Ливерпуль доминировал, но проиграл Арсеналу

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют отчет о матче между Ливерпулем и Арсеналом.

Чемпионат Англии все ближе и ближе к своему завершению, а Ливерпуль уже давно ответил на главный вопрос – кто станет чемпионом страны.

В поединке 36-го тура команда Юргена Клоппа встретилась с Арсеналом, который продолжает борьбу не только за еврокубки, но и за свой престиж (ну не прилично такому клубу заканчивать сезона на 10-м месте).

“Канониры“ уже на старте матча чуть было не привезли себе гол. Голкипер Эмилиано Мартинес подержал мяч у себя в ногах, но когда выбивал его в поле, к нему подоспел Роберто Фирмино. Вратарь выбил мяч и угодил прямо в ногу форварду. Снаряд отлетел в сторону ворот, но ударившись о штангу, вылетел за пределы поля.

Тем не менее, уже на 20-й минуте Ливерпуль все же вышел вперед. Робертсон выиграл верховую борьбу и улетел по флангу в атаку. Он получил мяч от Фирмино уже в штрафной, а затем прострелил на набегающего Мане. Сенегалец не промазал и вывел свою команду вперед.

Арсенал - Ливерпуль: фото с матча Getty Images

Арсенал не демонстрировал чего-то выдающегося, но на 32-й минуте сравнял счет. Ван Дейк грубо ошибся в передаче и мяч достался Ляказетту, который и переиграл Алиссона. Отметим, что ван Дейк пытался доказать арбитру, что против него нарушили правила.

В последние пять минут тайма Ливерпуль имел три возможности забить, но голом отметился Арсенал. Алиссон неудачно отпасовал на фланг, где мяч завоевал Ляказетт и тут же прострелил на Нельсона. Хавбек принял, подработал и пробил в дальний угол.

Арсенал - Ливерпуль: фото с матча Getty Images

Во втором тайме полностью инициативой владел Ливерпуль. Команда Клоппа пыталась сравнять счет, владела мячом более 80% игрового времени, нанесла почти 20 ударов по воротам только после перерыва.

Финальная навала игроков Ливерпуля была очень напряженной, но ни к чему не привела. Арсенал выдержал и сумел переиграть чемпионов Англии, нанеся им третье поражение в сезоне.

Арсенал - Ливерпуль: фото с матча Getty Images

Арсенал - Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 - Мане, 20

Арсенал: Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни - Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) - Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) - Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане

Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос - Александер-Арнольд