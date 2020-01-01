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АПЛ: Манчестер Сити с Зинченко обыграл Борнмут, Тоттенхэм расправился с Ньюкаслом

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Команды показали яркий футбол.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
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В рамках 36-го тура чемпионата Англии завершились несколько матчей.

Ньюкасл - Тоттенхэм 1:3

Голы: Ричи, 56 - Сон, 27, Кейн, 60, 90

Ньюкасл: Дубравка - Крафт, Шер, Фернандес, Йедлин (Лазаро, 55) - Сен-Максимен, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Ричи, Алмирон - Гэйл (Жоэлинтон, 69)

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Алдервейрельд, Санчес, Орье - Лукас (Бергвейн, 57), Уинкс, Ло Челсо (Ламела, 62), Сиссоко - Сон, Кейн (Вертонген, 90)

Предупреждения: Фернандес, Шелви - Алдервейрельд, Кейн, Дэвис

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Манчестер Сити - Борнмут 2:1
Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 - Брукс, 88

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) - Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва - Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).

Борнмут: Рэмсдейл - Стэйси, Кук, Келли, Рико - Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) - Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).

Предупреждения: Гарсия - Келли.

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Бернли - Вулверхэмптон 1:1
Гол: Вуд, 90+6 (пен.) - Рауль Хименес, 76

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор (Гудмундссон, 30) - Питерс, Браунхилл (Брейди, 85), Вествуд, Макнил, - Вуд, Родригес (Выдра, 51).

Вулверхэмптон: Патрисиу - Коуди, Боли, Саисс - Траоре, Невеш, Моутиньо, Винагре (Кастро, 84) - Поденсе (Доэрти, 70), Хименес (Дендонкер, 84), Диогу Жота (Нету, 78).

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол, результаты
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