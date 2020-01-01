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Стали известны сроки трансферного окна в АПЛ

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Команды смогут покупать уже в июле.
АПЛ
АПЛ
premierleague.com

Руководство Английской премьер-лиги провели встречу с представителями команд, обсудив сроки летнего трансферного окна.

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Как сообщает Sky Sports, летнее ТО откроется 27 июля и закроется 5 октября в 23:00 по местному времени. Сейчас ФИФА должна утвердить эти даты.

Отмечается, что внутренние переходы будут разрешены до 16 октября. В этот период сделки могут проводить клубы лишь из одного дивизиона: команда из АПЛ не сможет покупать футболистов из Чемпионшипа.

Ранее стало известно, сколько Гвардиола получит на трансферы.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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