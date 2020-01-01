Сульшер: Обсуждать решение CAS - не моя работа
Наставник "красных дьяволов" не собирается комментировать решение, принятое Спортивным арбитражным судом.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение CAS об отмене двухлетней дисквалификации Манчестер Сити в Лиге чемпионов.
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"Пусть другие обсуждают это решение, но это не моя работа. Моя работа - думать о своем следующем матче и делать правильные вещи.
ФФП нужен для того, чтобы поддерживать финансовую состоятельность клубов. Это очень важно. А обсуждение того, что правильно, а что нет, я оставлю другим", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Отметим, что коллеги Сульшера - Юрген Клопп и Жозе Моуринью, - раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда.
Ранее сообщалось, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити.
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