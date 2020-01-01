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Сульшер: Обсуждать решение CAS - не моя работа

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Наставник "красных дьяволов" не собирается комментировать решение, принятое Спортивным арбитражным судом.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение CAS об отмене двухлетней дисквалификации Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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"Пусть другие обсуждают это решение, но это не моя работа. Моя работа - думать о своем следующем матче и делать правильные вещи.

ФФП нужен для того, чтобы поддерживать финансовую состоятельность клубов. Это очень важно. А обсуждение того, что правильно, а что нет, я оставлю другим", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Отметим, что коллеги Сульшера - Юрген Клопп и Жозе Моуринью, - раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда.

Ранее сообщалось, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, АПЛ, CAS, футбол
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