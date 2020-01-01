Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по поводу решения CAS

Спортивный арбитражный суд отменил двухлетнюю дисквалификацию Манчестер Сити в еврокубках.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на комментарии наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и коуча Тоттенхэма Жозе Моуринью по поводу решения CAS отменить отстранение “горожан“ от еврокубков.

Так, Клопп заявил, что “это не очень хороший день для футбола“, а Моуринью назвал решение “позорным“.

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“Если они хотят поговорить, то без проблем. Три независимых судьи приняли адекватное решение. Но если мои коллеги хотят обсудить, то у них есть мой номер, я все им объясню.

Хотя я считаю, что тут не о чем говорить - решение было очевидным. Все предположения о том, что наш клуб врет или жульничает, были ошибочными“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, “горожан“ обвиняли в нарушении правил правил финансового фэйр-плей и УЕФА отстранил клуб на два года от еврокубковых турниров.

Однако в понедельник, 13 июля, CAS удовлетворил апелляцию клуба и отменил решение УЕФА, а также снизил размер штрафа с 30 до 10 миллионов евро.