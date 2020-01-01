Арсенал - Ливерпуль: анонс и прогноз на матч АПЛ

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg представляет анонс матча 36-го тура чемпионата Англии между Арсеналом и Ливерпулем.

В рамках 36-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал на Эмирейтс Стэдиум примет Ливерпуль и попытается окончательно не выбыть из борьбы за еврокубки.

Арсенал - Ливерпуль

22:15, 15 июля, Эмирейтс Стэдиум

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Турнирная мотивация

Ливерпуль уже гарантировал себе чемпионский титул и турнирная мотивация для команды Клоппа может заключаться только в таких вещах, как: побить рекорд по набранным баллам в сезоне АПЛ, или еще чего.

Арсенал же в данный момент отстает от седьмого места, дающего право сыграть в Лиге Европы (сами же “канониры“ могут выиграть Кубок Англии и выйти в ЛЕ даже с 10-го места), на четыре балла. Впереди Арсенала (50 очков) находятся Тоттенхэм (52 очка), Шеффилд Юнайтед (54) и Вулверхэмптон (55). У Бернли, как и у Арсенала, 50 баллов.

Кадровые вопросы

У Ливерпуля есть проблемы - Хендерсон и Матип не сыграют, а Ловрен и Милнер под вопросом. Но эти проблемы ничто, по сравнению с Арсеналом.

Микель Артета не сможет рассчитывать на следующих игроков:

Бернд Лено

Калум Чамберс

Пабло Мари

Габи Мартинелли

Месут Озил

Эдди Нкетия

и, похоже, Маттео Гендузи, которого сам тренер отстранил от тренировок с командой.

Состояние команд

Ливерпуль в прошлом туре сыграл вничью с Бернли на Энфилде. Команда Клоппа очень давно не теряла очки дома, а потому данный факт может задеть игроков “красных“, которые попытаются отыграться на Арсенале.

Очень интересно, какой план действий на матч выберет Микель Артета. Через три дня после встречи его команде предстоит сыграть с Ман Сити в рамках Кубка Англии. Станет ли он выпускать на Ливерпуль основу? Возможно даже Пьер-Эмерик Обамеянг останется на скамейке?

Ориентировочные составы

Арсенал: Мартинес - Сократис, Холдинг, Колашинац - Соареш, Джака, Себальос, Тирни - Нельсон, Ляказетт, Сака

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дайк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Кейта - Салах, Фирмино, Мане

Прогноз

В этом матче многое будет зависеть от выбора Микеля Артеты и его тренерского штаба – по какому пути пойдет команда. Отдаст все ради Кубка Англии или же попытает счастья в чемпионате.

Тем не менее, не очень верится в победу “канониров“, а потому мы поставим на то, что команда Юргена Клоппа одержит победу.

Прогноз СПОРТ bigmir)net: 1:2