Челси - Норвич 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии
В матче 36-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле минимально обыграл Норвич (1:0).
Единственный гол был забит в конце первого тайма - французский нападающий Оливье Жиру отправил мяч в сетку даром головой.
Эта победа позволила "синим" закрепиться на 3-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. Таким образом, подопечные Фрэнка Лэмпарда на шаг ближе от завоевания бронзовых медалей чемпионата.
Для Норвича поражение не сыграло никакой роли - команда уже потеряла все шансы на сохранение прописки в АПЛ.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Челси - Норвич:
Челси - Норвич 1:0
Гол: Жиру, 45+3
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80) - Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).
Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей (Штиперманн, 79), Маклин - Рупп (Мартин, 89), Кэнтуэлл (Буэндия, 71), Эрнандес (Айда, 79) - Дрмич (Пукки, 79).
Предупреждения: Зума, Ковачич - Кэнтуэлл.
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