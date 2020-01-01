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Челси - Норвич 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии

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"Синие" продолжают борьбу за третье место в нынешнем сезоне АПЛ.

Челси - Норвич: видео гола и обзор матча
Челси - Норвич: видео гола и обзор матча
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле минимально обыграл Норвич (1:0).

Единственный гол был забит в конце первого тайма - французский нападающий Оливье Жиру отправил мяч в сетку даром головой.

Эта победа позволила "синим" закрепиться на 3-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. Таким образом, подопечные Фрэнка Лэмпарда на шаг ближе от завоевания бронзовых медалей чемпионата.

Для Норвича поражение не сыграло никакой роли - команда уже потеряла все шансы на сохранение прописки в АПЛ.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Челси - Норвич:

Челси - Норвич 1:0
Гол: Жиру, 45+3

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80) - Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей (Штиперманн, 79), Маклин - Рупп (Мартин, 89), Кэнтуэлл (Буэндия, 71), Эрнандес (Айда, 79) - Дрмич (Пукки, 79).

Предупреждения: Зума, Ковачич - Кэнтуэлл.

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Теги: Челси, Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео гола, обзор матча, чемпионат Англии
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