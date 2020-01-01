Разгром в Чемпионшипе: Уиган забил Халлу семь голов за один тайм

Хозяева поиздевались над своим соперником.

Уиган Атлетик принимает Халл Сити в рамках 44 тура второго дивизиона Англии.

За первый тайм хозяева забили семь безответных голов в ворота соперника. Еще один точный удар на счету Дауэлла во второй половине встречи.

Уиган - Халл Сити 8:0 (по состоянию на 85 минуту поединка)

Голы: Нэйсмит, 1, Мур 27, 40, Дауэлл, 32, 43, 65, Лоу, 37, Уильямс, 45+1

Отметим, что находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, а Халл - кандидат на понижение в классе.