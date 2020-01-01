Разгром в Чемпионшипе: Уиган забил Халлу семь голов за один тайм
Хозяева поиздевались над своим соперником.
Уиган Атлетик принимает Халл Сити в рамках 44 тура второго дивизиона Англии.
За первый тайм хозяева забили семь безответных голов в ворота соперника. Еще один точный удар на счету Дауэлла во второй половине встречи.
Уиган - Халл Сити 8:0 (по состоянию на 85 минуту поединка)
Голы: Нэйсмит, 1, Мур 27, 40, Дауэлл, 32, 43, 65, Лоу, 37, Уильямс, 45+1
Отметим, что находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, а Халл - кандидат на понижение в классе.
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