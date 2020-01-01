Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Разгром в Чемпионшипе: Уиган забил Халлу семь голов за один тайм

Комментариев: 0
Хозяева поиздевались над своим соперником.
Уиган поиздевался над Халлом
Уиган поиздевался над Халлом
Getty Images

Уиган Атлетик принимает Халл Сити в рамках 44 тура второго дивизиона Англии.

За первый тайм хозяева забили семь безответных голов в ворота соперника. Еще один точный удар на счету Дауэлла во второй половине встречи.

Уиган - Халл Сити 8:0 (по состоянию на 85 минуту поединка)
Голы: Нэйсмит, 1, Мур 27, 40, Дауэлл, 32, 43, 65, Лоу, 37, Уильямс, 45+1

Отметим, что находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, а Халл - кандидат на понижение в классе.

Поделись:
Теги: футбол, Уиган, Халл Сити, Чемпионшип
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь