Гвардиола: Президент Примеры завидует АПЛ

Наставник "горожан" ответил на критику Хавьера Тебаса.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отрегировал на заявление президента Примеры Хавьера Тебаса, который возмутился решением суда об отмене дисквалификации Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

“Сеньор Тебас, должно быть, очень завидует АПЛ и английскому футболу. Он эксперт в правовых вопросах. В следующий раз спросим у него, в какой суд и к каким судьям нам стоит пойти.

Он должен беспокоиться о Примере и сфокусироваться только на ней. Когда решение суда выгодно ему, тогда все отлично. Так было в Испании много раз. Но если решение суда против него, проблема в других.

Мы сыграем в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сеньор Тебас, потому что делали все правильно“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее Жозе Моуринью назвал решение об отмене дисквалификации Ман Сити позорным.