Артета: Мы хотим создать совершенно новую команду, используя пример, показанный Ливерпулем

Испанский специалист хочет, чтобы его команда стала лучшей.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о целях команды.

“Ливерпулю понадобилось определенное время, чтобы перестроить команду, создать новую культуру, философию и игровую модель, которую исповедует его тренер.

Каждый игрок, приобретенный Ливерпулем, был выбран на определенную позицию с учетом определенных требований. Это была очень тонкая работа, проделанная с большим умом. И, конечно, стоит сказать о финансовой поддержке, которая позволила провести все эти изменения.

Наши ресурсы более ограничены, но наша цель похожа. Мы хотим создать совершенно новую команду, используя пример, показанный Ливерпулем. Это не значит, что мы будем слепо все копировать. У нас будет свой путь, но похожая цель - стать лучшими“, - цитирует наставника Sky Sports.

Ранее Микель Артета назвал главную особенность Жозе Моуринью.