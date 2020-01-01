Магуайр: Мы разочарованы матчем с Саутгемптоном

Капитан МЮ надеется, что его команде удастся побороться за трофеи.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал матч против Саутгемптона (2:2), где “красные дьяволы“ упустили победу на последних минутах.

“Мы разочарованы. Мы контролировали игру, имели большое количество моментов, чтобы ее закончить. Но мы показали не лучший футбол. Во многом мы можем прибавить. Мы будем думать о себе, но мы сделали достаточно, чтобы победить.

Они выглядели командой, на которую не оказывают давления. Мы знали, что они будут прессинговать. Они носятся по полю как сумасшедшие, мы не смогли совладать с этим в первые 20 минут. Потом мы вернулись в игру, но второй тайм был слегка утомительным, мы не очень здорово действовали с мячом.

Мы улучшили игру в обороне при стандартах. У нас были ужасные показатели в начале сезона, но мы были очень хороши на них в последнее время. Не должно быть голов, когда у нас четыре человека возле ворот. Мы расстроены, но уже завтра выложимся“, - цитирует футболиста Sky Sports.

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