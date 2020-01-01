Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Подопечные Сульшера упустили победу в компенсированное время.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: видео голов Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью с Саутгемптоном (2:2).

Гости первыми открыли счет в этом поединке - на 12-й минуте Армстронг поразил ворота Де Хеа, впрочем уже через восемь минут Рашфорд восстановил паритет, а еще через три минуты Мартиаль вывел “красных дьяволов вперед“.

Манкунианцы были очень близки к победе, но на 6-й компенсированной ко второму тайму минуте “святые“ сравняли счет и избежали поражения.

Подопечные Сульшера занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 59 очков. Саутгемптон идет 12-м, набрав 45 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон:

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд, 20, Мартиаль, 23 - Армстронг, 12, Обафеми, 90+6.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 75) - Погба (Фред, 63), Матич - Гринвуд (Джеймс, 84), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 84), Рашфорд - Мартиаль.

Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Армстронг (Смолбоун, 69), Уорд-Праус, Ромеу (Обафеми, 87), Редмонд - Ингз, Адамс (Лонг, 64).

Предупреждения: Ван-Биссака - Уорд-Праус, Стивенс, Уокер-Питерс.