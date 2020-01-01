Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Крупная сумма: Стало известно, сколько Гвардиола получит на трансферы

Комментариев: 0
Манчестер Сити будет покупать новых футболистов.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Руководство Манчестер Сити готово выделить крупную сумму главному тренеру Хосепу Гвардиоле на усиление состава в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

Как информирует источник, боссы “горожан“ готовы потратить на трансферы 150 миллионов фунтов. Такое решение связано с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию Манчестер Сити и отменил двухлетнюю дисквалификацию в Лиге чемпионов, а также уменьшил штраф до 10 миллионов евро.

Отмечается, что Гвардиола хотел бы усилить позиции центрального и левого защитников. Кроме того, наставник хочет найти нового форварда, ведь Серхио Агуэро может покинуть команду летом 2021 года из-за истекающего контракта.

Ранее стала известна главная трансферная цель Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь