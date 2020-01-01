Крупная сумма: Стало известно, сколько Гвардиола получит на трансферы

Манчестер Сити будет покупать новых футболистов.

Руководство Манчестер Сити готово выделить крупную сумму главному тренеру Хосепу Гвардиоле на усиление состава в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

Как информирует источник, боссы “горожан“ готовы потратить на трансферы 150 миллионов фунтов. Такое решение связано с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию Манчестер Сити и отменил двухлетнюю дисквалификацию в Лиге чемпионов, а также уменьшил штраф до 10 миллионов евро.

Отмечается, что Гвардиола хотел бы усилить позиции центрального и левого защитников. Кроме того, наставник хочет найти нового форварда, ведь Серхио Агуэро может покинуть команду летом 2021 года из-за истекающего контракта.

Ранее стала известна главная трансферная цель Манчестер Сити.